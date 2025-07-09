Поиск

Сбербанк в июне нарастил розничные и корпоративные кредиты на 0,4%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 0,4% (после роста на 0,5% в мае), сообщила пресс-служба банка.

Розничное кредитование в июне выросло также на 0,4% после роста на 0,5% в мае.

ЭкономикаСбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублейСбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублейЧитать подробнее

"На фоне высоких процентных ставок динамика кредитного портфеля остается сдержанной - рост за июнь составил 0,4% в реальном выражении, в основном за счет выдач по государственным ипотечным программам. В сегменте потребительского кредитования сохраняется отрицательный тренд", - прокомментировал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель за январь-июнь снизился на 0,9% (или вырос на 2% без учета валютной переоценки) и превысил 27,5 трлн рублей. За июнь корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн рублей кредитов.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 0,9% и составил 17,7 трлн рублей. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на 331 млрд рублей.

Портфель ипотеки в июне снова увеличился на 0,9% после роста на 0,9% в мае. С начала года портфель показал рост на 2,7%, до 11,3 трлн рублей. В июне банк выдал 200 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в июне составил 3,4 трлн рублей, снизившись за месяц снова на 1,9% (после снижения на 1,9% в мае), или на 11,8% с начала года, вследствие сохранения высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений, говорится в отчетности банка.

Портфель кредитных карт в июне сократился на 0,1%, с начала года портфель вырос на 6,3% и составил 2,4 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в июне выросла на 10 базисных пунктов, до 2,6%. Динамика качества кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок, отмечает банк.

Средства физических лиц увеличились на 1,5% за месяц без учета валютной переоценки и составили 29,5 трлн рублей. С начала года реальный темп роста средств частных клиентов составил 8,1%.

Средства юридических лиц снизились на 4,2% за месяц без учета валютной переоценки - до 11,5 трлн рублей (-8,8% с начала года) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка, отмечает Сбер.

Сбер Сбербанк Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей

Нефть отступает с двухнедельных максимумов

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });