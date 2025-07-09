Сбербанк в июне нарастил розничные и корпоративные кредиты на 0,4%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 0,4% (после роста на 0,5% в мае), сообщила пресс-служба банка.

Розничное кредитование в июне выросло также на 0,4% после роста на 0,5% в мае.

"На фоне высоких процентных ставок динамика кредитного портфеля остается сдержанной - рост за июнь составил 0,4% в реальном выражении, в основном за счет выдач по государственным ипотечным программам. В сегменте потребительского кредитования сохраняется отрицательный тренд", - прокомментировал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель за январь-июнь снизился на 0,9% (или вырос на 2% без учета валютной переоценки) и превысил 27,5 трлн рублей. За июнь корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн рублей кредитов.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 0,9% и составил 17,7 трлн рублей. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на 331 млрд рублей.

Портфель ипотеки в июне снова увеличился на 0,9% после роста на 0,9% в мае. С начала года портфель показал рост на 2,7%, до 11,3 трлн рублей. В июне банк выдал 200 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в июне составил 3,4 трлн рублей, снизившись за месяц снова на 1,9% (после снижения на 1,9% в мае), или на 11,8% с начала года, вследствие сохранения высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений, говорится в отчетности банка.

Портфель кредитных карт в июне сократился на 0,1%, с начала года портфель вырос на 6,3% и составил 2,4 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в июне выросла на 10 базисных пунктов, до 2,6%. Динамика качества кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок, отмечает банк.

Средства физических лиц увеличились на 1,5% за месяц без учета валютной переоценки и составили 29,5 трлн рублей. С начала года реальный темп роста средств частных клиентов составил 8,1%.

Средства юридических лиц снизились на 4,2% за месяц без учета валютной переоценки - до 11,5 трлн рублей (-8,8% с начала года) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка, отмечает Сбер.