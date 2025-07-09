BP продаст сеть зарядных и заправочных станций в Нидерландах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Британская BP продаст сеть заправочных и зарядных станций в Нидерландах компании Catom, специализирующейся на продаже и дистрибуции топлива и смазочных материалов.

Как сообщает сайт BP, нидерландская Catom приобретет около 300 заправочных станций, 15 станций зарядки электромобилей, а также обслуживающий их автопарк.

Закрытие сделки, финансовые условия которой не разглашаются, ожидается до конца 2025 года.

Продажа осуществляется в рамках анонсированной в феврале программы BP по отчуждению активов на сумму $20 млрд к концу 2027 года.

Заключение сделки с BP позволит Catom существенно расширить принадлежащую ей сеть заправочных и зарядных станций OK, которая сейчас насчитывает около 100 точек, отмечается в пресс-релизе.