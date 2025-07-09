Великобританию предупредили о резком росте расходов на обслуживание госдолга

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Великобритании грозит резкий рост расходов на обслуживание госдолга, поскольку пенсионные фонды стали покупать менее значительные объемы гособлигаций, что грозит ухудшить и без того неустойчивые перспективы государственных финансов, говорится в отчете Управления бюджетной ответственности (OBR).

Быстрый рост долгового бремени обусловлен старением населения, что приводит к увеличению расходов на здравоохранение и пенсии, при этом климатические и геополитические риски усиливаются. Сокращение спроса на госбонды со стороны британских пенсионных фондов сделает страну еще более зависимой от иностранных инвесторов.

Госдолг Британии сейчас приближается к 100% ВВП, что в последний раз наблюдалось в начале 1960-х годов. Если не предпринять мер, показатель превысит 270% ВВП в течение 50 лет, говорится в заявлении OBR.

Поскольку Банк Англии отменил выкуп госбумаг в рамках "количественного смягчения", изменение политики пенсионных фондов оставляет правительство зависимым от иностранных инвесторов. Эти инвесторы более "непостоянны и капризны", заявил председатель OBR Ричард Хьюз, предупредив, что состояние государственных финансов в целом остается неустойчивым.

"Великобритания не может позволить себе выполнить весь спектр обещаний, данных общественности, если оставить ситуацию без изменений, исходя из разумных предположений о темпах роста экономики и налоговых поступлений, - сказал он. - Мы выглядим менее устойчивыми к рискам, чем аналогичные развитые экономики, которые обеспечили более устойчивое положение бюджета".

В ответ министерство финансов заявило, что правительство принимает меры по сокращению долга и снижению уязвимости Великобритании к глобальным потрясениям. "Мы признаем существующие экономические реалии, изложенные в докладе OBR, - заявил представитель ведомства. - Именно поэтому мы стремимся обеспечить стабильность экономики посредством наших непреложных фискальных правил, которые позволили нам инвестировать в Великобританию, способствуя десятилетию обновления и принося больше денег людям".

Изменение политики инвестиций пенсионных фондов означает, что их доля в гособлигациях сократится с 29,5% ВВП в 2024-2025 гг до всего лишь 10,9% в начале 2070-х годов, говорится в отчете OBR. Это обусловлено тем, что в их портфелях стал содержаться более разнообразный набор акций и облигаций мирового уровня.

Сохранение госдолга на уровне около 100% ВВП увеличит процентные ставки на 0,8 процентного пункта, что приведет к повышению расходов на 22 млрд фунтов ($29,9 млрд), прогнозирует OBR.

"Для привлечения на рынок гособлигаций Великобритании более эластичных по цене покупателей, чем пенсионные фонды, таких как зарубежные инвесторы, потребуются более высокие процентные ставки", - говорится в отчете OBR.

Управление бюджетной ответственности также предупредило о росте расходов на пенсионное обеспечение в связи с изменением демографической ситуации. Ожидается, что затраты на пенсии вырастут с 5% ВВП в настоящее время до 7,7% к началу 2070-х годов.

Более высокая продолжительность жизни и более низкая рождаемость означают, что Великобритании придется тратить большую часть своего ВВП на покрытие пенсий. В сочетании с увеличением расходов на здравоохранение это может привести к тому, что к началу 2070-х годов заимствования превысят 20%, а долг - 270% ВВП.