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Дефицит британского бюджета в феврале увеличился до 10,7 млрд фунтов, выше прогноза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 10,7 млрд фунтов стерлингов ($13,8 млрд). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 100 млн фунтов по сравнению с февралем прошлого года, тогда как экономисты в среднем ожидали сокращения дефицита до 6,6 млрд фунтов.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 3,7 млрд фунтов в годовом выражении, до 96,9 млрд фунтов, а расходы увеличились на 3,8 млрд фунтов, до 107,6 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 7,4 млрд фунтов, оставшись на уровне прошлого года.

С начала текущего фингода, который стартовал в апреле 2024 года, общий объем новых госзаимствований составил 132,2 млрд фунтов, увеличившись на 14,7 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель на 20,4 млрд фунтов превышает прогноз Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) страны.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец февраля составлял около 95,5% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.

Великобритания
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