Великобритания снизит ставку отчислений в фонд соцстрахования на 2 п.п.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ставка отчислений в фонд социального страхования (National Insurance) в Великобритании будет снижена на 2 процентных пункта. Об этом говорится в проекте бюджета страны на новый финансовый год, представленном главой министерства финансов Джереми Хантом в среду.

Отчисления в фонд соцстрахования платят около 27 млн трудоустроенных британцев, пишет BBC. С апреля ставка, применимая к доходам постоянных сотрудников в диапазоне от 12,571 тыс. до 50,270 тыс. фунтов в год, составит 8% против текущих 10%. Для самозанятых с доходами в указанном диапазоне она составит 6% вместо 8%.

По мнению Ханта, снижение ставки позволит среднему британскому рабочему экономить порядка 450 фунтов в год.

Тем временем налоги, уплачиваемые в местные органы власти, вырастут. Муниципалитеты, имеющие социальные обязательства, смогут повысить местные налоги максимум на 4,99 п.п., остальные – на 2,99 п.п.

Налог на добавленную стоимость (НДС) не изменится и будет по-прежнему составлять 20%.

Пособия на ребенка смогут получать британцы, зарабатывающие менее 60 тыс. фунтов в год (ранее порогом была сумма в 50 тыс.), а размер пособия на первого ребенка вырастет до 25,6 фунта с 24 фунтов в неделю, на каждого из последующих - до 16,95 с 15,9 фунта.

Заморозка топливных сборов, действующая с 2011 года, была продлена еще на год, как и дополнительное снижение этого сбора на 5 пенсов за литр. Автовладельцы будут по-прежнему платить сбор в размере 53 пенсов с каждого литра бензина. Заморозка акциза на алкоголь продлена до февраля следующего года.

Налог на сверхдоходы нефтегазовых компаний (windfall tax) продлен до марта 2029 года. Правительство ожидает таким образом получить еще 1,5 млрд фунтов налоговых поступлений в бюджет.

Британское Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) теперь прогнозирует, что экономика страны в текущем году вырастет на 0,8% (предыдущий прогноз - 0,7%). Прогноз на 2025 год был повышен до 1,9% с 1,4%.