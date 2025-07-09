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Малоликвидные акции ПАО "Лензолото" дешевеют на новостях о планах ликвидации компании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вечером в среду на "Мосбирже" малоликвидные акции ПАО "Лензолото" дешевеют на Мосбирже на новостях о планах ликвидации компании.

К 18:13 обыкновенные акции "Лензолота" подешевели до 11,08 тысячи рублей (-3,2%) - минимума с сентября 2024 года; "префы" - до 1420 рублей (-7,5%) - минимума с октября 2022 года.

ПАО "Лензолото" 10 июля проведет заседание совета директоров, сообщила компания. В повестке дня - созыв внеочередного собрания акционеров. На голосование акционеров может быть вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

По последним данным, на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций "Лензолота" и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу". В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.

Лензолото Мосбиржа
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