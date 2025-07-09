Вопрос о ликвидации ПАО "Лензолото" может быть вынесен на собрание акционеров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Лензолото" в четверг проведет заседание совета директоров, сообщила компания.

В повестке дня - созыв внеочередного собрания акционеров. На голосование акционеров может быть вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Акции "Лензолота" - и обыкновенные, и привилегированные - торгуются на Мосбирже. По последним данным, на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу" .

В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.