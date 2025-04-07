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Биткойн упал до минимума с ноября

Биткойн упал до минимума с ноября
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна в понедельник снижается вместе с другими рисковыми активами на новостях о новых внешнеторговых пошлинах.

Биткойн к 14:45 по Москве в понедельник дешевеет на 3,7% - до $76 637, по данным Coindesk. С начала года самая популярная в мире криптовалюта упала в цене на 17,6% и сейчас торгуется на минимуме с ноября прошлого года.

Фьючерсы на американский фондовый индекс S&P 500 падают на 2,3%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 - на 4,6%. Обвал мировых рынков спровоцировало введение президентом США Дональдом Трампом новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров страны, что повысило опасения рецессии в мировой экономике.

Эфир (ethereum), вторая по популярности криптовалюта в мире, падает на 6% - до $1 480, по данным Kraken.

Совокупная капитализация всех криптовалют мира составляет около $2,59 трлн. На биткойн приходится 82% этого объема, на эфир - 8%.

Coindesk США Дональд Трамп
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