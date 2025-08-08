Поиск

Основными покупателями российских акций в июле стали крупные банки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле оказали основную поддержку российскому рынку акций с объемом нетто-покупок в 23,5 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В течение июля на рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика индексов, напомнил ЦБ. По итогам месяца индекс МосБиржи снизился на 4%, до 2732,1 пункта.

Крупнейшими нетто-покупателями акций в июле стали СЗКО (месяцем ранее они продали бумаги на сумму 7,1 млрд рублей). Также интерес к акциям увеличили розничные инвесторы, нарастив нетто-покупки бумаг до 15,2 млрд рублей с 7,8 млрд рублей в июне. Банки, не относящиеся к перечню системно значимых, приобрели бумаги на 5,2 млрд рублей (в июне - 4,9 млрд рублей).

Крупнейшими нетто-продавцами второй месяц подряд выступили НФО в рамках доверительного управления, реализовавшие акций на 18 млрд рублей (в июне - 17,9 млрд рублей). Также значительные продажи бумаг совершили НФО за счет собственных средств и нерезиденты - на сумму 17 млрд рублей и 8,5 млрд рублей соответственно.

Среднедневной объем биржевых торгов акциями в июле увеличился до 108 млрд рублей со 105,3 млрд рублей в июне. Однако активность участников рынка оставалась ниже показателей за последний год (среднедневной объем торгов за последние 12 месяцев составлял 131,26 млрд рублей). Доля физлиц на торгах в среднем за июль сохранялась на уровне ниже среднего - 67,5% (в среднем за последние 12 месяцев - 73,6%), оставаясь на минимуме с марта 2022 года.

