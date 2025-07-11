На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

Биржа проводит дискретный аукцион

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций банка ВТБ в период с 10:14 до 10:44 в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций ВТБ составила 72,35 рубля за штуку (-22,6% к закрытию торгов 10 июля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 10:14 составил 4,2 млрд рублей.

Основной причиной резкого падения котировок обыкновенных акций ВТБ в начале основных торгов 11 июля стала отсечка годовых дивидендов. Акционеры банка на годовом собрании утвердили дивиденды в размере 25,58 рубля на акцию, общий объем выплат держателям обыкновенных ценных бумаг составит 137,4 млрд рублей.