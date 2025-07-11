Совкомбанк планирует передать офисы в ПИФ недвижимости и затем выйти из него

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк считает правильным арендовать помещения и планирует передать все офисы в ПИФ недвижимости, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Мы в любом случае планируем создать большой ПИФ недвижимости, распродать его нашим состоятельным клиентам. Мы в целом считаем, что не надо банку владеть недвижимостью. Это, в принципе, правильная идея. Бизнес меняется, и арендная модель дает больше маневра", - сказал Хотимский.

У Совкомбанка, по данным ЦБ, 922 дополнительных офиса. У группы на 31 марта 2025 года было 1 тыс. 995 офисов и 84 тыс. точек продаж, расположенных в 1 056 населенных пунктов в 79 регионах, говорится в отчете банка по МСФО.

"Мы хотим такой ПИФ создать и постепенно свою долю там уменьшить до нуля. Мы это будем делать в любом случае, потому что это идеологически отвечает тому, как мы видим свой бизнес", - отметил Хотимский.

Он добавил, что ряд офисов появился в группе в рамках сделок по покупке других игроков.

"У нас идеология всегда была - арендовать, а некоторые банки, которые мы поглощали, они хотели иметь офисы в собственности. Мы постепенно их распродаем. В этом году две сделки прошли по распродаже офисов, которые нам в наследство достались", - заявил Хотимский.

Он отметил, что сейчас еще идут дискуссии с ЦБ по поводу отнесения офисов к иммобилизованным активам банков в рамках обновленного регулирования. В любом случае Совкомбанк будет передавать недвижимость в специальный ПИФ, заявил первый зампред.

ЦБ в конце мая представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в иммобилизованные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

Совкомбанк также планирует сократить доли в ряде дочерних компаний через вывод их на биржу. "У нас есть дочерние компании, которые находятся на пре-IPO стадии", - сказал Хотимский.

"Мы сейчас не будем пояснять. Тем не менее у нас есть некий pipeline выходов на рынок. У нового регулирования (иммобилизованных активов - ИФ) длительный срок вступления. До этого срока (2030 года - ИФ) ряд активов выйдет на биржу. Мы не переживаем по иммобилизованным активам, с запасом точно выполним требования. Главное - быстрее точно понять, что находится в этой инструкции, и подстроить под это свои планы. При развитии дочерних компаний придется учитывать новое регулирование, но это не несет каких-то глобальных изменений в бизнес-модели или угрозы бизнесу. В целом на эту тему не переживаем", - заявил первый зампред.

По его мнению, важно, чтобы регулирование было гибким, подстраивалось под ситуацию и кризисы.

"Важно, поскольку туда входят и проблемные кредиты, чтобы регулятор по-разному относился к оценке этих активов в спокойные времена и кризисные. Когда все бурно цветет, у тебя может быть немного иммобилизованных активов, ты вроде все выполняешь, но это иллюзия, потому что тряхнет, и лимиты поедут. А вот в кризисные моменты толерантность должна быть выше", - высказал мнение Хотимский.