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Bloomberg сообщил о планах Британии отказаться от использования бумажных акций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Великобритания откажется от использования бумажных акционерных сертификатов, что, как ожидается, снизит расходы компаний и повысит привлекательность британского рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Министр финансов страны Рейчел Ривз стремится полностью цифровизовать рынки капитала в стране, чтобы улучшить конкурентоспособность Сити и сделать британскую финсистему более современной и эффективной. Она объявит об отказе от использования бумажных акций 15 июля, говорят собеседники агентства.

Более чем через 400 лет после появления акционерных обществ в Великобритании страна остается одним из немногих крупных мировых рынков, где все еще используются физические акционерные сертификаты.

Многие компании индекса FTSE 100 давно продвигали идею отказа от физических акций в связи с высокими расходами на их выпуск и ведение реестров акционеров в бумажной форме. Отказ от бумажных акций был одной из ключевых рекомендаций для цифровизации британских рынков капитала, которые были представлены в отчете экспертов, подготовленном по запросу правительства страны в 2023 году.

Ривз планирует заменить бумажные реестры акционеров цифровыми, а в будущем создать единую систему для хранения и учета акций, отметил один из источников.

Власти Британии ищут способы поддержать снижающуюся конкурентоспособность Сити. Ряд известных британских компаний ранее приняли решение провести IPO в Нью-Йорке, а не в Лондоне, в то время как другие переносят листинг на альтернативные площадки.

Лондон Нью-Йорк IPO Великобритания Рейчел Ривз Минфин
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