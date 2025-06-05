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Британская финтех-компания Wise перенесет первичный листинг в США из Лондона

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британская финтех-компания Wise заявила о переходе на двойной листинг.

При этом первичный листинг будет перенесен в США с Лондонской фондовой биржи (LSE), где у компании будет вторичный листинг, говорится в годовой отчетности Wise.

"Это позволит акциям Wise торговаться как на фондовой бирже США, так и на LSE", что привлечет новых инвесторов и улучшит ликвидность, отмечается в сообщении.

Базовая доналоговая прибыль компании по итогам финансового года, который завершился 31 марта, выросла на 17% до 282,1 млн фунтов.

Котировки акций Wise подскочили на 7,1% по итогам торгов в Лондоне в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 22,3%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 1,5%.

Wise провела прямой листинг на LSE в 2021 году. Рыночная стоимость компании на тот момент составляла около 8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Сейчас она оценивается более чем в 12 млрд фунтов.

Wise, ранее называвшаяся TransferWise, стремится сделать трансграничные платежи более простыми и менее дорогими. Компания была основана в 2011 году двумя выходцами из Эстонии - Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном, которые были недовольны высокой комиссией за перевод денег из Великобритании на их родину. В настоящее время Wise работает более чем в 70 странах.

Великобритания США Эстония
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