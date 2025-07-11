Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen и китайская SAIC закроют завод совместного предприятия в Нанкине, пишет Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Производство на заводе уже остановлено. Он будет закрыт постепенно во втором полугодии.

"Мы можем подтвердить, что завод SVW в Нанкине прекратил производство", - сказал Reuters представитель Volkswagen. По его словам, многие площадки СП переведены или переводятся на выпуск электромобилей.

О планах VW прекратить производство на заводе в Нанкине агентство со ссылкой на источник сообщало в сентябре 2024 года. Источник отмечал, что производство автомобилей семейства Passat будет постепенно перенесено с площадки в Нанкине на соседнюю в той же провинции Цзянсу.