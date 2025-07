Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, нейтральных заявлений президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях и новостях о сложностях в ЕС с утверждением 18-го санкционного пакета в отношении России. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,1%, к 2760 пунктам; лидируют в росте акции "НЛМК" (+0,4%), ВТБ (+0,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2759,46 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 77,9584 руб. (-41,38 копейки).

Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней, о чем сообщило агентство Bloomberg. "Дедлайн для России может наступить раньше, чем через 50 дней", - приводит агентство слова президента.

По словам Трампа, "если по истечении 50 дней не будет сделки, то это будет очень плохо". Он добавил, что последуют "пошлины и другие санкции". Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.

Также Трамп заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается украинского конфликта, сообщило Bloomberg. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.

При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".

Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие. "Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.

Тем временем, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что заблокировал во вторник одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, так как пришел к выводу, что предложенные Еврокомиссией Братиславе гарантии в сфере энергетики недостаточны. "Представители Словакии получили распоряжение добиться переноса планировавшегося на сегодня голосования по 18-му пакету санкций", - написал он в соцсети X.

Фицо пояснил, что принял такое решение после консультации с партиями из правящей коалиции. Премьер передал партнерам по коалиции письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она перечисляет, какие гарантии могут быть предоставлены Словакии в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций с начала недели вырос, поскольку худшие опасения относительно заявлений Трампа по России не оправдались. Президент США сообщил, что рассмотрит возможность введения вторичных пошлин против торговых партнеров РФ лишь через 50 дней. Это заявление инвесторы восприняли как сигнал о готовности Вашингтона повременить с ужесточением позиции в отношении России. Тем не менее, учитывая замороженный переговорный процесс по украинскому кризису и неопределенность перспектив прогресса в течение ближайших 50 дней, маловероятно, что данный фактор обеспечит рынку акций РФ долгосрочный позитив, считает аналитик.

Внимание участников торгов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания Банка России, которое состоится на следующей неделе. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 100-200 б.п.

Индекс МосБиржи совершил уверенный отскок выше отметки 2700 пунктов. Ближайшей целью для роста выступает уровень сопротивления в районе 2800 пунктов, который совпадает с областью 50-дневной скользящей средней, полагает Смирнов.

В США накануне просели индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Dow Jones (-1%), слабо подрос Nasdaq (+0,2%); участники рынка оценивали неоднозначную квартальную отчетность крупнейших американских банков и статданные по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,4% в мае и совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно мая и на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В мае подъем составлял 0,1% и 2,8%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 29-30 июля.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. (-0,7%) сократил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 17%, выручку - на 11%. Банк Citigroup Inc. (+3,7%) в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 25%, намного лучше прогноза. Еще один ведущий банк США, Wells Fargo & Co. (-5,5%), в апреле-июне увеличил выручку и чистую прибыль сильнее прогнозов рынка, однако чистый процентный доход оказался хуже ожиданий. Крупнейший в мире банк-кастодиан Bank of New York Mellon (-0,1%) в минувшем квартале нарастил чистую прибыль на 22%, выручку - на 9%.

Американская инвесткомпания BlackRock (-5,9%), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 7%, выручку - на 13%, при этом скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка, а выручка оказалась ниже прогнозов.

Выросли бумаги Nvidia Corp. (+4%) и Advanced Micro Devices (+6,4%) на новости, что компании планируют возобновить поставки продвинутых чипов в Китай после получения сигналов от Вашингтона, что они будут одобрены.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются после снижения накануне, стоимость Brent остается ниже $69 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,85 за баррель (+0,2%), августовская цена фьючерса на WTI - $66,78 за баррель (+0,4%).