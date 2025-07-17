Brent остается в плюсе и торгуется у $68,63 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти несколько замедлили рост, но остаются в плюсе днем в четверг после снижения в течение трех предыдущих сессий.

К 14:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,16%) до $68,63 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,48%), до $66,7 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $69,01 за баррель, на WTI - до $66,99 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают признаки снижения напряженности в международной торговле и ее эскалации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне телеканалу Real America's Voice, что планирует ввести одинаковую пошлину в размере 10-15% на ввоз товаров из 150 стран мира. Он также отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и Евросоюзом.

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу, возродив опасения, связанные с перебоями в поставках нефти в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Минэнерго США сообщило о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей - до 422,2 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн баррелей и 4,2 млн баррелей соответственно.

Аналитики ANZ Research отмечают, что резкое увеличение запасов бензина и дизельного топлива сдерживает нефтяные цены, так как может указывать на ослабление сезонного спроса.