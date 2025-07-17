Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $68,63 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти несколько замедлили рост, но остаются в плюсе днем в четверг после снижения в течение трех предыдущих сессий.

К 14:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,16%) до $68,63 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,48%), до $66,7 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $69,01 за баррель, на WTI - до $66,99 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают признаки снижения напряженности в международной торговле и ее эскалации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне телеканалу Real America's Voice, что планирует ввести одинаковую пошлину в размере 10-15% на ввоз товаров из 150 стран мира. Он также отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и Евросоюзом.

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу, возродив опасения, связанные с перебоями в поставках нефти в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Минэнерго США сообщило о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей - до 422,2 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн баррелей и 4,2 млн баррелей соответственно.

Аналитики ANZ Research отмечают, что резкое увеличение запасов бензина и дизельного топлива сдерживает нефтяные цены, так как может указывать на ослабление сезонного спроса.

Brent WTI Дональд Трамп США Израиль Минэнерго Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На поддержку закрытых аэропортов будет выделено еще более 6 млрд рублей

Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS

Volvo Cars зафиксировала чистый убыток во II кв. из-за разовых списаний

Volvo Cars зафиксировала чистый убыток во II кв. из-за разовых списаний

Исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначена Лариса Ивлева

Суд арестовал 50% в "Рижском хлебе", принадлежащих гражданину Латвии

Инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02%, годовая замедлилась до 9,34%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6762 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });