Бывшее здание Райффайзенбанка на Сухаревской за 554 млн купила строительная компания

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бизнес-центр вблизи станции метро "Сухаревская" в Москве продали строительной компании за 554,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже бизнес-центра класса В площадью 2669 кв.м вблизи станции метро "Сухаревская". Здание принадлежало АО "Райффайзенбанк" на правах собственности. (...) Покупатель - ООО "Строительно-монтажное управление 2030" - приобрел лот за 554,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о здании по адресу Троицкая улица, дом 17, строение 1. Шестиэтажное здание построили в 1901 году и реконструировали в 1994-1996 годах. Также в состав лота вошел земельный участок площадью 620 кв.м.

В конце 2024 года Райффайзенбанк сообщил "Интерфаксу", что в последние годы почти не использовал здание на Троицкой улице. Объект находился в процессе его продажи с 2022 года.