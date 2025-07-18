Поиск

Бывшее здание Райффайзенбанка на Сухаревской за 554 млн купила строительная компания

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бизнес-центр вблизи станции метро "Сухаревская" в Москве продали строительной компании за 554,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже бизнес-центра класса В площадью 2669 кв.м вблизи станции метро "Сухаревская". Здание принадлежало АО "Райффайзенбанк" на правах собственности. (...) Покупатель - ООО "Строительно-монтажное управление 2030" - приобрел лот за 554,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о здании по адресу Троицкая улица, дом 17, строение 1. Шестиэтажное здание построили в 1901 году и реконструировали в 1994-1996 годах. Также в состав лота вошел земельный участок площадью 620 кв.м.

В конце 2024 года Райффайзенбанк сообщил "Интерфаксу", что в последние годы почти не использовал здание на Троицкой улице. Объект находился в процессе его продажи с 2022 года.

Райффайзенбанк Москва Троицкая улица Сухаревская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин внес в кабмин проект постановления об отсрочках по НДПИ для угольщиков

Минфин внес в кабмин проект постановления об отсрочках по НДПИ для угольщиков

Китай в мае импортировал максимальный объем СПГ с начала года - 5,31 млн т

Китай в мае импортировал максимальный объем СПГ с начала года - 5,31 млн т

Новые санкции ЕС понижают потолок цен на нефть из России до $47,6 за баррель

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6769 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2301 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });