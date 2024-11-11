В Москве здание Райффайзенбанка выставлено на продажу за 555 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Принадлежащий Райффайзенбанку бизнес-центр на Троицкой улице в Москве выставлен на торги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского аукционного Дома (РАД).

"РАД объявляет о начале приема заявок на участие в торгах по продаже бизнес-центра класса В площадью 2669 кв.м вблизи станции метро "Сухаревская" по адресу: улица Троицкая, дом 17, строение 1. Начальная стоимость лота: 554,4 млн руб. Дата окончания приема заявок - 5 декабря", - рассказали в РАД.

Шестиэтажное офисное здание с собственной парковкой на 10-12 м/ мест было построено в 1901 году и реконструировано в 1994-1996 годах. Здание принадлежит АО "Райффайзенбанк" на правах собственности. В контур сделки также входит земельный участок площадью 620 кв.м.

"С учетом сохраняющегося дефицита офисов в ЦАО Москвы, отсутствия свободных площадок под строительство новых БЦ и продолжающегося роста средневзвешенных арендных ставок, у этого лота исключительно высокий инвестиционный потенциал. Не исключаю, что на аукцион придут также компании, которые захотят приобрести здание для собственного размещения в центре столицы", - прокомментировал заместитель генерального директора РАД Григорий Начинкин.