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Минэкономразвития отметило замедление роста экономики в мае до 1,2%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, российская экономика выросла на 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в обзоре "О текущей ситуации в экономике".

За январь-май 2025 года ВВП, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% г/г после 1,9% г/г в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% г/г", - говорится в докладе.

Индекс промышленного производства в мае 2025 года ускорил рост до 1,8% г/г после 1,5% г/г в апреле. Рост промышленного производства за 5 месяцев 2025 года в целом составил 1,3% г/г.

Рост объема строительных работ в мае составил 0,1% г/г после значительного ускорения до 7,9% г/г в апреле. В целом за 5 месяцев 2025 года объемы строительства увеличились на 5,5% г/г.

Динамика выпуска продукции сельского хозяйства в мае практически не изменилась - рост составил 1,3% г/г после 1,4% г/г в апреле. За 5 месяцев 2025 года выпуск увеличился на 1,5% г/г.

В мае динамика грузооборота транспорта составила минус 0,9% г/г после роста на 2,0% г/г в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года грузооборот изменился на минус 0,6% г/г.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению увеличился на 2,1% г/г после 2,4% г/г в апреле. В целом рост потребительской активности за 5 месяцев 2025 года составил 2,5% г/г.

Оборот розничной торговли практически не изменил динамику - в мае рост на 1,8% г/г в реальном выражении после 1,9% г/г в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года оборот увеличился на 2,3% г/г.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 6 июня заявила, что пока динамика ВВП складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ.

Аналитики, опрошенные в начале июня "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,5%.

Минэкономразвития Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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