Figma планирует IPO в Нью-Йорке на $1,03 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская Figma Inc., владелец популярного сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов, а также инвесторы компании планируют продать около 37 млн акций по цене $25-28 за бумагу в рамках первичного размещения в Нью-Йорке.

В том числе сама Figma разместит 12,47 млн акций, инвесторы - 24,46 млн бумаг, говорится в пресс-релизе компании.

Совокупный размер IPO по верхней границе целевого диапазона может составить $1,03 млрд. Капитализация компании может быть оценена в $13,7 млрд.

Главными андеррайтерами размещения выступят Morgan Stanley , Goldman Sachs, JPMorgan и Allen & Company.

Акции Figma будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "FIG". Как сообщалось, выручка компании в 2024 году выросла на 48%, составив $749 млн, при этом она зафиксировала чистый убыток в размере $732,1 млн.

Figma владеет графическим онлайн-редактором, позволяющим пользователям совместно работать над проектами в режиме реального времени. Платформа широко используется дизайнерами и разработчиками для создания макетов, прототипов и визуальных концепций цифровых продуктов - от веб-сайтов до мобильных приложений.