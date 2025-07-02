Сервис дизайна интерфейсов Figma проведет IPO на NYSE

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Figma Inc., владелец популярного сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов, подала заявку на проведение первичного размещения акций.

В 2022 году Adobe Inc. пыталась купить Figma за $20 млрд, однако была вынуждена отказаться от сделки из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

Figma намерена провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Планируемый объем предложения акций, а также ожидаемый ценовой диапазон размещения пока неизвестны. Акции компании на NYSE будут обращаться под тикером "FIG".

Согласно проспекту IPO, выручка Figma в 2024 году выросла на 48%, составив $749 млн. Средние темпы повышения дохода компании за последние четыре года составили 53%.

В первом квартале 2025 года выручка увеличилась на 46% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $228,2 млн.

В прошедшем году Figma зафиксировала чистый убыток в размере $732,1 млн. В январе-марте текущего года компания получила чистую прибыль в $44,9 млн, что в 3,3 раза превышает показатель первого квартала 2024 года.

Figma планирует направить часть средств от IPO на погашение задолженности.

Figma владеет графическим онлайн-редактором, позволяющим пользователям совместно работать над проектами в режиме реального времени. Платформа широко используется дизайнерами и разработчиками для создания макетов, прототипов и визуальных концепций цифровых продуктов – от веб-сайтов до мобильных приложений.