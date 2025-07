S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones ушел в слабый минус

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones крайне незначительно снизился.

Рынок готовится к загруженной квартальными отчетностями неделе, пишет Trading Economics. У более 85% уже опубликовавших результаты компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков.

Котировки акций Verizon Communications выросли на 4% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Оператор связи во втором квартале увеличил чистую прибыль на 8,9%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания пересмотрела прогноз скорректированной прибыли на 2025 год и теперь ожидает ее роста на 1-3%, а не на 0-3%, как прогнозировалось ранее.

Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций Pinterest Inc., владеющей популярным интернет-сервисом визуальных закладок, до "выше рынка" и онлайн-площадки для торговли Etsy Inc. до "на уровне рынка". Бумаги Pinterest прибавили в цене 2,4%, Etsy - 1,3%.

Также эксперты банка назвали в качестве предпочтительного выбора для инвестиций бумаги Amazon.com Inc. и установили целевую цену для них на уровне $300. Это предполагает рост более чем на 30% с нынешнего уровня. Стоимость Amazon.com в понедельник повысилась на 1,4% (до $229,3).

Кроме того, подорожали бумаги Nike Inc. - на 2,1%, Apple Inc. - на 0,6%, Hershey Co. - на 3,2%, Newmont Corp. - на 2,9%, Alphabet Inc. - на 2,8%, Home Depot Inc. - на 1,3%, Walmart Inc. - на 0,7%.

Цена акций Microsoft Corp. осталась на уровне закрытия пятницы. Компания заявила об активных атаках хакеров на локальные серверы пользователей SharePoint - используемого организациями сервиса совместной работы, синхронизации и обмена контентом.

Бумаги American Express Co. подешевели на 1,6%, Travelers Cos. - на 1%, Nvidia Corp. - на 0,6%, International Business Machines и Tesla - на 0,4%, Chevron Corp. - на 0,2%, EQT Corp. - на 9,6%, Expand Energy Corp. - на 8,5%, Coterra Energy Inc. - на 5,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 19,12 пункта (на 0,04%) и составил 44323,07 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 8,81 пункта (на 0,14%) и составило 6305,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 78,52 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 20974,17 пункта.