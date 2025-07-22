Philip Morris во II квартале увеличил операционную прибыль на 7,8%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил операционную прибыль и выручку во втором квартале 2025 года, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - хуже.

Операционная прибыль концерна в апреле-июне составила $3,71 млрд против $3,44 млрд годом ранее.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $1,95 против $1,54 год назад.

Скорректированная прибыль повысилась до $1,91 с $1,59 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $1,86 на акцию.

Квартальная выручка Philip Morris выросла на 7,1%, до $10,1 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в размере $10,31 млрд.

На бездымную (smoke-free) продукцию в прошлом квартале пришлось 41% бизнеса компании, на 2,9 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Объем поставок компании в минувшем квартале увеличился на 1,2%, в том числе реализация сигарет сократилась на 1,5%, а продажи стиков для устройств нагревания табака выросли на 9,2%.

За второй квартал совокупный объем поставок сигарет и стиков России вырос на 5,4%, в том числе поставки сигарет увеличились на 2,5%, стиков - на 13,9%.

Philip Morris в 2025 году ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $7,43-7,56 на акцию при прогнозе аналитиков в $7,47 на акцию. Рост выручки в органическом выражении, как ожидается, составит 6-8%.

С начала 2025 года капитализация компании выросла в полтора раза и составляет $280,9 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие.