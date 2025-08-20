Поиск

Норвегия в июле сократила добычу газа на 9% при росте добычи нефти на 7,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Норвегии в июле добыча природного газа составила 10,18 млрд кубометров, что на 9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD).

В июне, по пересмотренным данным, объем производства составлял 8,8 млрд кубометров, то есть за месяц он увеличился на 15,6%. NOD прогнозировал добычу в июле на уровне 9,96 млрд кубометров.

Норвегия в июле увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3,6% в годовом выражении - до 2,159 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с июнем она выросла на 16%.

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,958 млн б/с, что на 7,2% выше показателя за июль 2024 года и на 16,7% - июньского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,81 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, по предварительным данным, составил около 137,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 60,1 млн кубометров пришлось на нефть и 70,2 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 7,4 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении NOD.

Норвегия NOD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил "РусГазДобыче" приобрести активы машиностроительной "Группы ГМС"

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });