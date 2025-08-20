Норвегия в июле сократила добычу газа на 9% при росте добычи нефти на 7,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Норвегии в июле добыча природного газа составила 10,18 млрд кубометров, что на 9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD).

В июне, по пересмотренным данным, объем производства составлял 8,8 млрд кубометров, то есть за месяц он увеличился на 15,6%. NOD прогнозировал добычу в июле на уровне 9,96 млрд кубометров.

Норвегия в июле увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3,6% в годовом выражении - до 2,159 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с июнем она выросла на 16%.

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,958 млн б/с, что на 7,2% выше показателя за июль 2024 года и на 16,7% - июньского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,81 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, по предварительным данным, составил около 137,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 60,1 млн кубометров пришлось на нефть и 70,2 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 7,4 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении NOD.