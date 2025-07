Уолл-стрит во вторник закрылась без единой динамики, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно во вторник: Nasdaq Composite снизился, тогда как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, причем S&P 500 обновил рекордный максимум.

Участники рынка изучали корпоративную отчетность и продолжали следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами в преддверии вступления в силу повышенных пошлин на импорт товаров в Штаты.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник дал понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

Во вторник Бессент заявил, что на следующей неделе рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами в Стокгольме, в ходе которых речь, вероятно, пойдет о продлении отсрочки повышения пошлин, истекающей 12 августа.

Между тем ожидания заключения торгового соглашения между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер на случай введения Вашингтоном обещанных пошлин. Обсуждаемые меры, в частности, затрагивают американскую сферу услуг.

Наибольший рост среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) продемонстрировали котировки акций биотехнологической Amgen, прибавившие 3,3%. Бумаги Merck & Co. подорожали на 2,9%, Johnson & Johnson - на 2,2%, Procter & Gamble Co. - на 2,1%.

Лидером снижения в составе DJIA стала NVIDIA Corp., потерявшая 2,5% капитализации. 3M Co. сократила рыночную стоимость на 1,1%, International Business Machines Corp. - на 1%, Microsoft Corp. - на 0,9%.

Среди других компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla подорожали на 1,1%, Apple Inc. - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 0,7%. Цена акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась на 1,1%, Amazon.com Inc. - на 0,8%.

Акции D.R. Horton Inc. подскочили в цене на 17% после квартальной отчетности. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости сократила чистую прибыль, однако результат превзошел ожидания.

Рыночная стоимость оборонной корпорации Northrop Grumman Corp. увеличилась на 9,4%. Ее чистая прибыль и выручка за второй квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.

Военно-промышленная Lockheed Martin потеряла 10,8% капитализации. Компания отчиталась о падении квартальной прибыли в 4,8 раза и ухудшила прогноз на текущий год.

Бумаги Philip Morris International подешевели на 8,4%. Табачный концерн увеличил операционную прибыль и выручку в прошлом квартале. Скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - хуже.

Стоимость акций General Motors упала на 8,1%. Автопроизводитель сообщил о сокращении чистой прибыли и выручки во втором квартале.

Капитализация RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) уменьшилась на 1,6%, несмотря на сильные квартальные результаты.

Бумаги Coca-Cola Co. снизились в цене на 0,6% после в целом позитивной отчетности. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков нарастил чистую прибыль в 1,6 раза в апреле-июне, а его скорректированная прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций сталелитейной Steel Dynamics опустились на 1,7% на слабых квартальных результатах.

Cleveland-Cliffs, также занимающаяся производством стали, увеличила рыночную стоимость на 6,2%. Компания получила чистый убыток в прошлом квартале, но ее результаты оказались сильнее прогнозов.

Акции Danaher Corp. подорожали на 1%. Промышленный конгломерат в апреле-июне сократил чистую прибыль более чем в 1,6 раза, но при этом улучшил годовой прогноз, а его скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация нефтесервисной Halliburton Co. выросла также на 1%. Чистая прибыль компании упала в 1,5 раза в прошлом квартале, как и ожидали на рынке.

Бумаги Sherwin-Williams Co. подешевели на 0,4%. Крупнейший в мире производитель красок ухудшил прогноз на текущий год, а его квартальные результаты не оправдали ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 0,4% и составил 44502,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,06% - до 6309,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,39%, закрывшись на отметке 20892,68 пункта.