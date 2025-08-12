Обязательства обанкротившегося Промтрансбанка превышают активы на 1,3 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Превышение обязательств лишенного лицензии и признанного банкротом уфимского Промтрансбанка над стоимостью его имущества (активов) оценивается в 1,278 млрд рублей, говорится в материалах суда, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Как сказано в заключении временной администрации банка о его финансовом состоянии и составе кредиторов, стоимость активов Промтрансбанка составляет 5,037 млрд рублей при величине обязательств 6,315 млрд рублей.

По мнению ООО "Промфинтранс" (основной совладелец банка с долей 61,652%), стоимость активов финучреждения напрямую зависит от ключевой ставки Банка России. Так, ее снижение, скорее всего, увеличит стоимость портфеля ценных бумаг как минимум на 150-200 млн рублей в перспективе одного года. Кроме того, при продаже только двух объектов недвижимости в Москве и Уфе можно выручить до 1 млрд рублей.

Банк России отозвал у Промтрансбанка лицензию 15 апреля 2025 года. Регулятор отмечал, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ России и нарушал требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма.

Банк России также аннулировал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Башкирии по заявлению Нацбанка Башкирии (в структуре Уральского главного управления ЦБ) 23 июля признал Промтрансбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Рассмотрение отчета управляющего по результатам конкурсного производства назначено на 20 июля 2026 года.

Также сообщалось, что параллельно в суде рассматривается заявление Нацбанка Башкирии о ликвидации уфимского банка. Предварительное заседание по делу назначено на 2 сентября.

Промтрансбанк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка могут подать заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент - "Уралсиб". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов.

По информации с сайта Промтрансбанка, на 1 января 2025 года его территориальная сеть включала 17 отделений в городах Башкирии и офис в Москве.

Промтрансбанк по итогам первого квартала 2025 года занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".