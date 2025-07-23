Рынок акций РФ превысил 2840п по индексу МосБиржи в ожидании новостей с переговоров по Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос в ожидании новостей с очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение Банка России по ключевой ставке на заседании 25 июля; сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился в район $68 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основную сессию выше 2840 пунктов; лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+4,7%), "ФосАгро" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2841,16 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1140,92 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на бирже оказалась смешанной в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составил 78,4477 руб. (+35,95 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (+1,3%), "МТС" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +0,8% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ВК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Переговоры РФ и Украины

Российская делегация для переговоров по Украине в среду прибыла в Стамбул. На переговорах, начало которых запланировано на 19 часов, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщили ранее турецкие СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сказал журналистам, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию. "Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

При этом в Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины, российская сторона намерена добиваться своих целей в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам. "Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", - продолжил представитель Кремля.

В среду Песков сообщил, что российская делегация вылетела в Стамбул для участия в третьем раунде российско-украинских прямых переговоров. По словам Пескова, будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также продолжение очень важного процесса взаимных обменов.

В администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявили во вторник в Госдепе. "Могу сказать, что мы в курсе, что запланирован третий раунд переговоров. Мы по-прежнему приветствуем прямые переговоры и настаиваем на незамедлительном прекращении огня в результате мирного урегулирования", - сказала на брифинге во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, США будут судить о возможности урегулирования конфликта в объявленные Трампом сроки, исходя в том числе из динамики данных переговоров.

14 июля Трамп сообщил о планах ввести "суровые меры" против России при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, поддержку рынку оказывают геополитика, ожидания относительно третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, а также заседание Банка России в конце недели. На заседании ЦБ ожидается снижение ключевой ставки до 18% годовых. Вечером будут опубликованы очередные данные Росстата по недельной инфляции, что может задать тон настроениям инвесторов, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в середине недели продолжил подъем, подойдя к 2850 пунктам. Покупкам способствовали геополитические факторы, ожидания секвестра ключевой ставки ЦБ и небольшое ослабление рубля. Вечером состоится третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле - прорывов от встречи не ждут, но сам факт продолжения диалога позитивен. В Госдепе США тем временем заявили, что Вашингтон не относится к установленному Трампом дедлайну по введению санкций против РФ как к строго фиксированному сроку.

Что касается предстоящего в пятницу заседания Банка России, то консенсус рыночных ожиданий сошелся на снижении ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. Скорректировать либо подтвердить эти ожидания может отчет Росстата по инфляции, отметил эксперт.

ЕЦБ в четверг проведет заседание, регулятор практически наверняка сохранит процентные ставки без изменений. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг. На российском рынке "Ростелеком" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов, "Русгидро" в четверг опубликует операционные результаты за первую половину года.

"Заявления по итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле и оперативные показатели Росстата по инфляции сформируют настрой участников торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 июля - 2775-2875 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых рынках в среду наблюдаются умеренно оптимистичные настроения на фоне новостей из торговой сферы. США и Япония заключили торговую сделку, в рамках которой Токио будет платить 15%-ю пошлину за поставки товаров в Штаты, а также инвестирует $550 млрд в американскую экономику. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговых соглашений с Индонезией и Филиппинами, а также сообщил, что в Штатах ждут представителей ЕС для продолжения торговых переговоров. Инвесторы надеются, что Вашингтону и Брюсселю все же удастся договориться по торговым вопросам до дедлайна 1 августа.

Рынок акций РФ в среду продолжил рост, поддержку оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России на заседании в пятницу. Благодаря сигналам замедления темпов роста цен в стране все больше участников рынка рассчитывают, что регулятор понизит ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 18% годовых, хотя выходящие вечером недельные данные по инфляции могут скорректировать ожидания, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике вышел вверх из локального нисходящего "клина", а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. В такой ситуации ожидается продолжение подъема до сопротивления 2890 пунктов, а при его прохождении - далее в район 3000 пунктов, полагает Додонов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, спекулянтам стоит прикупить бумаги из нового индекса МосБиржи создания стоимости MVBI. В него входят бумаги, отобранные Банком России, Мосбиржей и АКРА по критериям качества управления, корпоративной открытости и прибыльности выше инфляции.

"Представители ЦБ ранее говорили, что таким образом они выделят компании, способные показывать опережающий рынок темп роста. Не совсем согласны с этой позицией, однако можно попробовать заработать на создании нового индекса. Фундаментально самой сильной бумагой из списка нового индекса является "Промомед", который с начала года подорожал примерно на 17%. Самое "слабое звено" - МТС-банк, который проигрывает другим торгуемым кредитным организациям", - отмечает эксперт.

"Практически наверняка кто-то из управляющих компаний создаст на этот индекс паевой фонд. Но все бумаги, входящие в индекс, малоликвидные, за исключением акций "Мосбиржи". Поэтому их покупки в фонд могут привести к серьезному росту котировок. Так что имеет смысл прикупить их заранее, чтобы далее "закрыться" о покупки ПИФа. Акции "Мосбиржи" покупать не стоит, поскольку СЧА создаваемых ПИФов будут небольшими и не сильно двинут котировки этой высоколиквидной бумаги", - полагает Антонов.

Что касается рынка акций в целом, то на нем принципиальных изменений пока не произошло. Похоже, что все заранее боятся приближения индекса МосБиржи к сопротивлению 2850 пунктов и не хотят предпринимать активных действий в ожидании решения ЦБ по ставке, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,01-0,5%).

Позитивное настроение инвесторов обусловлено, в том числе, новостью о достижении торгового соглашения между США и Японией.

Япония в рамках сделки инвестирует в американскую экономику $550 млрд, написал президент США Дональд Трамп в соцсети. Он также отметил, что Штаты начнут поставлять на японский рынок автомобили, рис и другую сельскохозяйственную продукцию. Импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%, тогда как ранее Трамп обещал ввести с 1 августа 25%-й налог.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены снизились. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,14 за баррель (-0,6% и -0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $64,88 за баррель (-0,6% и -1% во вторник).

Участники рынка оценивают данные по запасам нефти в США, а также продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле.

Опасения того, что конфликты между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть, оказывают давление на нефтяные цены.

В Евросоюзе рассчитывают, что введения Вашингтоном тарифа в размере 30% на импорт европейских товаров в США удастся избежать, но в то же время готовят пакет ответных мер, которые затронут поставки американских товаров стоимостью около 93 млрд евро.

Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 18 июля, сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Светофор Групп" (+18,9% и +10,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+8%), ПАО "РБК" (+6,6%), ПАО "ИВА" (+6%), ПАО "Россети Волга" (+5,5%), ЦИАН (+3,7%).

Снизились "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4,4%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,87 млрд рублей (из них 9,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,98 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,67 млрд рублей на акции "Газпрома").