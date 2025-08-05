Новая стратегия "Ростелекома" может быть осенью представлена совету директоров

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует осенью представить совету директоров новую стратегию, сообщил на онлайн-конференции президент компании Михаил Осеевский.

"Стратегия согласована с большинством органов власти, которые участвуют в этой работе. И мы планируем, что осенью этот документ будет вынесен на совет директоров", - сказал он.

Ранее "Ростелеком" намеревался представить новую стратегию развития в I полугодии 2025 года.

В стратегии планируется сформулировать новые ключевые приоритеты "Ростелекома" до 2030 года, в том числе с учетом стратегии развития отрасли связи, а также технологического лидерства и цифровизации экономики, говорили ранее в компании. В документе также планировалось обозначить планы по инвестициям в рост бизнеса, созданию и раскрытию стоимости для акционеров.