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Goldman Sachs и BNP Paribas больше не ждут снижения ставки ЕЦБ в 2025 году

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs и BNP Paribas отказались от прогнозов, которые предполагали снижение процентной ставки Европейским центробанком в сентябре, и больше не ждут смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году, сообщает Reuters.

ЕЦБ 24 июля сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях, в том числе ставка по депозитам осталась на отметке 2% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут основываться на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисков, говорилось в пресс-релизе по итогам июльского заседания.

До этого ЕЦБ восемь раз уменьшал ставку с июня 2024 года.

"Мы считаем, что цикл понижения ставок завершен, и следующим шагом станет повышение в четвертом квартале 2026 года", - сообщается в отчете BNP.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сказала, что "мы находимся в выжидательной позиции", добавив, что экономика сейчас находится в "хорошем состоянии".

Ее комментарии указывают на то, что руководство банка, "вероятно, сохранит ставки на прежнем уровне, если только перспективы существенно не ухудшатся", полагают аналитики Goldman Sachs.

Эксперты HSBC также подтвердили свою позицию, согласно которой ЕЦБ завершил цикл снижения ставок.

При этом J.P. Morgan Chase & Co. перенес прогноз следующего ее уменьшения с сентября на октябрь этого года.

Аналитики некоторых других банков, включая Morgan Stanley и UBS, заявили о растущей неопределенности в отношении решения ЕЦБ в сентябре.

BNP Paribas Goldman Sachs JP Morgan Chase Morgan Stanley ЕЦБ Кристин Лагард
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