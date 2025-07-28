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Heineken вернулся к прибыли в I полугодии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний мира, получила чистую прибыль в первой половине 2025 года, но зафиксировала сокращение выручки.

В январе-июне чистая прибыль Heineken составила 744 млн евро против убытка в 95 млн евро годом ранее. Убыток годом ранее был вызван единовременным списанием 874 млн евро за счет обесценения доли Heineken в китайской пивоваренной компании China Resources Beer.

Компания увеличила показатель EBITDA на 37,3%, до 2,94 млрд евро. Операционная прибыль сократилась на 7,1%, до 1,43 млрд евро, при этом в органическом выражении показатель вырос на 7,4%.

Heineken ожидает, что органический рост ее операционной прибыли в текущем году в целом составит 4-8%.

Выручка компании в январе-июне сократилась на 5%, до 16,93 млрд евро, из-за укрепления курса евро к большинству остальных мировых валют. Органический рост выручки составил 0,8%.

Продажи пива в натуральном выражении снизились на 1,2%, однако реализация продукции под брендом Heineken повысилась на 4,5%.

Капитализация Heineken с начала года выросла на 13%, до 43,9 млрд евро.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает свыше 350 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Heineken
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