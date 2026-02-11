Heineken анонсировала увольнение до 6 тысяч сотрудников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, зафиксировала умеренное снижение выручки и почти двукратный рост чистой прибыли в 2025 году. Также компания анонсировала сокращение штата на 5-6 тысяч человек в течение двух лет. Увольнения пройдут в рамках объявленного ранее плана сокращать расходы на сотни миллионов евро в год.

В 2025 году чистая прибыль Heineken, чистая прибыль составила 1,89 млрд евро по сравнению с 978 млн евро годом ранее. Год назад показатель включал единовременное списание стоимости инвестиций в China Resources Beer.

Операционная прибыль сократилась на 3,2%, до 3,41 млрд евро. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным самой Heineken.

Годовая выручка компании составила 34,26 млрд евро, снизившись на 4,7%. В органическом выражении показатель повысился на 1,6%.

Объем продаж пива в 2025 году снизился на 1,2%, до 281,6 млн гектолитров.

Реализация продукции под брендом Heineken сократилась на 1,7% в органическом выражении. Объем продаж пива в Африке и на Ближнем Востоке понизился на 1%, в Европе - на 1,1%, в Северной и Южной Америке - на 3,9%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 0,6%.

Совет директоров компании рекомендовал повысить дивиденды до 1,9 евро на акцию с 1,86 евро годом ранее.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев увеличилась на 9,7%, до 42,17 млрд евро.