Крупнейший в РФ производитель ПВХ возобновил работу после планового ремонта

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область) завершило плановый остановочный ремонт и запустило производство в штатном режиме, сообщает пресс-служба предприятия.

"Мы выполнили комплекс операций на трубопроводах по диагностике и экспертной оценке промышленной безопасности, смонтировали новую схему кислотной обработки, произвели замену теплообменников для обеспечения бесперебойной работы установки крекинга в течение всего годового цикла", - приводятся в сообщении слова и.о. директора по производству Александра Додона.

Работы проводились силами собственного персонала и семи подрядных организаций. Ремонт велся одновременно на нескольких объектах без выходных.

Запуск производства был проведен в соответствии с утвержденным графиком: первым было запущено производство хлора и каустической соды, затем в третьей декаде августа состоялся пуск оборудования на производстве винилхлорида и поливинилхлорида.

Отгрузка продукции потребителям осуществлялась в течение всего периода ремонта.

Как сообщалось, плановая остановка производственных мощностей произошла в середине июля. Ремонт был рассчитан более чем на месяц.

Как ранее писал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, доля "Саянскхимпласта" в экономике Саянска составляет 91,1% объема промышленной продукции.

"Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида. В конце мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ передал предприятие в государственную собственность.