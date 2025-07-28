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ЦБ отметил, что темпы роста кредитования экономики РФ в июне продолжили замедляться

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста кредитования экономики РФ (требования банковской системы к организациям и населению) в июне продолжили замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, говорится в комментарии ЦБ.

"В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по-прежнему сдерживали кредитование", - отмечает Банк России.

Годовой темп прироста кредитования экономики в июне снизился до 10,6% - минимума с середины 2021 года (в мае этот показатель составлял 11,4%).

Весь рост кредита экономике в июне обеспечили требования к организациям, за месяц выросшие на 0,4% против роста на 1,4% в мае. Темпы роста корпоративного кредитования в июне замедлились до 0,3% с 0,6% месяцем ранее.

"Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - подчеркивает регулятор.

Кредитование населения в июне показало околонулевую динамику после роста на 0,4% в мае.

Кредит экономике включает все требования (по кредитам, облигациям, векселям и так далее) банковской системы к российским компаниям (финансовым и нефинансовым) и населению (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям).

ЦБ использует показатели кредита экономике и денежной массы для оценки денежно-кредитных условий при проведении денежно-кредитной политики.

Комментарий подготовлен департаментом статистики и департаментом денежно-кредитной политики ЦБ. В июне Банк России пересчитал данные с 1 января 2015 года в связи с уточнением методологических принципов расчета портфеля ценных бумаг (в том числе с уточнением секторальной принадлежности эмитентов, изменением приоритизации источников информации) и появлением новых источников информации.

До этого в мае прирост кредита экономике оценивался в 0,7%, рост требований к организациям в 0,8%.

Методология расчета показателей в материале "Кредит экономике и денежная масса" отличается от подходов, используемых в комментарии "О развитии банковского сектора". Этот материал был опубликован 18 июля. Согласно ему, темпы роста корпоративного кредитования в июне ускорились до 0,7% с 0,4% в мае, розничного - замедлились до 0,3% с 0,4%.

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