Банк России отметил ускорение роста корпоративных кредитов в августе к июлю

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прирост требований российских банков к организациям за август был выше июльского значения, при этом темп роста валютных требований ускорился, а рублевых - был близок к уровню июля, говорится в комментарии Банка России о денежно-кредитных условиях.

По оперативным данным, в августе требования к населению росли более активно.

ЦБ также отмечает, что в августе население менее активно размещало средства на вклады, приток средств в банки был незначительным и пришелся только на срочный сегмент.

