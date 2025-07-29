Европейские фондовые индексы в основном завершили сессию в минусе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций, открывшие торги в понедельник ростом на новости о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, в основном завершили сессию в минусе.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,22% - до 548,76 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,43%, германский DAX - 1,02%, французский CAC 40 - 0,43%, итальянский FTSE MIB - 0,12%, испанский IBEX 35 прибавил 0,01%.

Условия торгового соглашения между ЕС и США предусматривают введение Вашингтоном пошлины в 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили. При этом пошлины на сталь и алюминий остаются прежними.

Трамп также сообщил, что ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Соглашение между Вашингтоном и Брюсселем положило конец неопределенности, сохранявшейся несколько недель, пишет The Wall Street Journal. Однако эксперты Commerzbank отмечают, что европейским компаниям все же "будет значительно сложнее экспортировать на важнейший для них внешний рынок", и этот фактор будет сдерживать экономическую активность в ЕС.

Хотя сделка обеспечивает больше ясности в плане торговых отношений США и ЕС, она предполагает почти шестикратное повышение пошлин по сравнению с началом апреля, и это оставляет серьезную неопределенность относительно экономических последствий таких изменений, говорит главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле, слова которого приводит CNBC.

Котировки акций европейских автопроизводителей заметно снизились по итогам торгов. Стоимость бумаг Volkswagen опустилась на 3,5%, BMW - на 3,3%, Mercedes-Benz - на 3,2%, Stellantis - на 2,7%, Renault - на 1,3%.

Также подешевели акции ритейлеров и ряда производителей товаров класса "люкс". Капитализация Next снизилась на 0,6%, Inditex - на 0,4%, Kering - на 2,7%, Moncler - на 2%, L'Oreal - на 0,3%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали бумаги пивоваренной компании Heineken (-8,5%), зафиксировавшей снижение выручки в первом полугодии. Рыночная стоимость Anheuser-Busch InBev упала на 3,6%, Carlsberg - на 1,5%.

Резко подешевели также акции Ocado Group (-7,6%), Universal Music Group (-6,7%), BT Group (-5,1%).

Уверенный подъем по итогам торгов в понедельник показали бумаги представителей полупроводниковой отрасли. Бумаги ASM International (+4,9%) стали лидером роста в сводном индексе. Капитализация BE Semiconductor Industries поднялась на 4,9%, ASML Holding - на 4,1%, Infineon Technologies - на 1,4%, STMicroelectronics - на 2,7%.

Цена бумаг германской ProSieben подскочила на 11,7%. Медиакомпания MFE-MediaForEurope (MFE), контролируемая семьей Берлускони, улучшила предложение о покупке германского конкурента до примерно 1,9 млрд евро.