Бывший Polymetal запускает последний обмен заблокированных акций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Solidcore (бывший Polymetal) на внеочередном собрании одобрили еще одно, окончательное предложение по обмену заблокированных акций, учитываемых в Euroclear, и компания приступает к его реализации.

После этого, сообщает Solidcore, она будет вправе по решению совета директоров провести обязательный выкуп оставшихся заблокированных бумаг по $2,57 за штуку.

Сейчас 8,5% акций Solidcore остаются заблокированными из-за санкций против российских депозитариев и невозможности учета этих бумаг в Euroclear.

Сначала акционеры Solidcore получат возможность обменять свои заблокированные акции на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), как и в рамках предыдущих траншей обмена. Предложение действует до 31 октября.

Компания советует акционерам, чьи бумаги не были заблокированы, но учитываются в Euroclear и еще не переведены в инфраструктуру AIX, также завершить переход до 31 октября, иначе их бумаги тоже могут быть выкуплены в рамках обязательной оферты.

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).