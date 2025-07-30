"Мосбиржа" 5 августа запустит торги расчетным фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 5 августа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF, сообщила биржа.

Параметры инструмента: торговый код - ETHA; лот контракта - одна акция инвестиционного фонда; котировка - в долларах США за одну акцию; расчеты проводятся в рублях.

Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам.

В июне "Мосбиржа" запустила торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, следующего за ценой биткойна.