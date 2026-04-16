Мосбиржа планирует в июне-июле запустить вечные фьючерсы на криптовалюты

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в ближайшие месяцы начать торги фьючерсами на новые криптовалюты, а также вечными фьючерсами на такие активы, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

"В мае мы планируем запустить фьючерсы еще на четыре криптомонеты. В июне-июле планируем запустить вечные фьючерсы", - сказала Патрикеева в ходе Биржевого форума "Московской биржи".

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на акции инвестиционных фондов, отслеживающих стоимость биткойна и Ethereum, а также фьючерсы на индексы этих криптовалют.

