"Транснефть" довела долю используемого российского оборудования до 97,7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доля отечественного оборудования, используемого в "Транснефти" составляет 97,7%, сообщил президент компании Николай Токарев на встрече с депутатами "Единой России", пишет корпоративный журнал "Трубопроводный транспорт нефти".

По словам главы "Транснефти", уровень полного импортозамещения в нефтяной отрасли должен быть обеспечен к 2027 году. "Компания продолжает работу в области развития собственных производств, автоматизации и цифровизации технологических процессов", - сообщается в издании.

Темой импортозамещения компания начала заниматься задолго до введения санкционных ограничений, напомнил президент трубопроводной монополии. "Программа из 26 пунктов наиболее критичных видов оборудования, которое ранее закупалось за рубежом, была составлена в 2014 году: в частности, это магистральные насосы и двигатели для них. На выполнение программы было выделено 25 млрд руб. На сегодня она полностью завершена", - уточнил он.

Помимо этого, одним из наиболее приоритетных проектов президент "Транснефти" назвал оперативное решение проблемы, возникшей в связи с санкционными ограничениями. "После отказа европейских стран от российской нефти компания смогла быстро перераспределить объемы транспортировки без потерь для объемов добычи: мощность порта Приморск увеличена на 10 млн т на год раньше планируемого срока, порт Козьмино при проектной мощности 30 млн т в 2024 году отгрузил 45 млн т нефти, в этом году завершится инвестпроект по расширению мощности порта Новороссийск на 15 млн т, в Иркутской области расконсервирована железнодорожная перевалочная станция на 7 млн т", - напомнил он. "Второй вопрос - замена линейной части нефтепроводов, срок эксплуатации которых составляет более 50 лет: из почти 35 тыс. км осталось 10 тыс. км, поэтому ежегодно необходимо менять по 700-800 км труб", - сообщил Токарев.

"Есть принципиальные моменты, с которыми мы не один год работаем, в частности, закон о трубопроводном транспорте, который уже 11 лет не двигается, есть также проблема охранных зон и минимальных расстояний вблизи магистральных трубопроводов", - заключил Токарев.