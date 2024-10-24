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Дом моды Hermes в III квартале увеличил выручку на 10,3%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в третьем квартале 2024 года увеличил выручку на 10,3%, немного лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 3,7 млрд евро по сравнению с 3,37 млрд евро за тот же период годом ранее. Опрошенные Visible Alpha аналитики ожидали, что выручка составит 3,69 млрд евро.

Продажи во Франции увеличились на 13,1%, в остальных странах Европы - на 18,8%, в Японии - на 18,5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии выручка повысилась на 0,6%, в Северной и Южной Америке - на 11%. В остальных регионах, включая Ближний Восток, показатель взлетел более чем в два раза.

В сегменте кожгалантереи в третьем квартале выручка выросла на 12,7% до 1,57 млрд евро. Продажи одежды и аксессуаров увеличились на 12,1%, составив 1,13 млрд евро. Реализация шелковых и текстильных изделий повысилась на 3% до 210 млн евро. Продажи парфюмерии и косметики выросли на 10,2% до 129 млн евро.

Тем временем выручка от продажи часов упала на 18,9% и составила 126 млн евро.

Компания подтвердила прогноз, предусматривающий рост выручки в среднесрочной перспективе без учета колебаний обменных курсов.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в четверг дорожают на 2%. С начала года капитализация компании выросла на 9,6% до 215,7 млрд евро, тогда как французский фондовый индекс CAC 40 за этот период практически не изменился.

Hermes
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