Поиск

Фармацевтическая Sanofi увеличила квартальную чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза, выручку - на 6%, сообщается в ее отчетности.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 3,939 млрд евро против 1,113 млрд евро годом ранее. Выручка поднялась до 9,994 млрд евро с 9,427 млрд евро годом ранее.

Прибыль от основных операций (внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы) снизилась на 6% - до 1,94 млрд евро. В расчете на акцию она составила 1,59 евро при среднем прогнозе экспертов в 1,67 евро.

Продажи Dupixent, самого популярного препарата компании, увеличились на 21,1% и достигли 3,8 млрд евро (на уровне прогноза аналитиков). Доходы от продажи вакцин выросли на 10,3% - до 1,2 млрд евро (при ожидавшихся 1,14 млрд евро).

Sanofi пересмотрела прогноз и теперь планирует, что выручка без учета колебаний валютных курсов в 2025 году увеличится на 7-9%, тогда как ранее ожидалось 4-9%.

С начала 2025 года капитализация Sanofi опустилась на 12% (до 104,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,5%.

Sanofi Dupixent Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин согласился законодательно закрепить условия налогового инвествычета, кроме объема выплат

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей, цену размещения определит позднее

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6851 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });