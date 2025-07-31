Фармацевтическая Sanofi увеличила квартальную чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза, выручку - на 6%, сообщается в ее отчетности.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 3,939 млрд евро против 1,113 млрд евро годом ранее. Выручка поднялась до 9,994 млрд евро с 9,427 млрд евро годом ранее.

Прибыль от основных операций (внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы) снизилась на 6% - до 1,94 млрд евро. В расчете на акцию она составила 1,59 евро при среднем прогнозе экспертов в 1,67 евро.

Продажи Dupixent, самого популярного препарата компании, увеличились на 21,1% и достигли 3,8 млрд евро (на уровне прогноза аналитиков). Доходы от продажи вакцин выросли на 10,3% - до 1,2 млрд евро (при ожидавшихся 1,14 млрд евро).

Sanofi пересмотрела прогноз и теперь планирует, что выручка без учета колебаний валютных курсов в 2025 году увеличится на 7-9%, тогда как ранее ожидалось 4-9%.

С начала 2025 года капитализация Sanofi опустилась на 12% (до 104,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,5%.