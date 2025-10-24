Sanofi в III квартале сократила чистую прибыль на 0,5%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi в третьем квартале сократила чистую прибыль на 0,5% относительно того же периода прошлого года - до 2,8 млрд евро.

Ее выручка увеличилась на 2,3% и достигла 12,43 млрд евро. Рост без учета изменения курсов обмена валют составил 7%.

Прибыль от основных операций (внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы) повысилась на 4% - до 3,55 млрд евро. В расчете на акцию она составила 2,91 евро при среднем прогнозе экспертов в 2,65 евро.

Продажи Dupixent, самого популярного препарата компании, подскочили на 26,2% - до 4,2 млрд евро (на уровне прогноза аналитиков). Между тем доходы от продажи вакцин снизились на 7,8%, составив 3,4 млрд евро.

Sanofi по-прежнему планирует, что выручка без учета колебаний валютных курсов в 2025 году увеличится на 7-9%.