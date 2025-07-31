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Moderna уволит около 800 сотрудников для оптимизации расходов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила о сокращении около 10% штата в рамках мер по снижению расходов на фоне падения продаж вакцин против COVID-19.

К концу года в компании будет работать менее 5 тыс. сотрудников, тогда как в конце прошлого года их насчитывалось около 5,8 тыс., заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

По его словам, компания "приводит структуру затрат в соответствие с реалиями бизнеса".

В 2024 году Moderna сократила выручку до $3,2 млрд с $6,8 млрд годом ранее, а также получила чистый убыток в размере $3,6 млрд против убытка в $4,7 млрд в 2023 году.

Акции Moderna дешевеют на 2,2% на предварительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 63%, до $12,43 млрд.

Moderna
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