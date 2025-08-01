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Moderna во II квартале снизила чистый убыток в 1,6 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. во втором квартале 2025 года снизила чистый убыток в 1,6 раза, выручку - на 41%.

В апреле-июне чистый убыток компании составил $825 млн, или $2,13 на акцию, против $1,279 млрд, или $3,33 на акцию, годом ранее.

Выручка сократилась до $142 млн со $241 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне $2,89 на акцию при выручке в $112,5 млн.

В 2025 году компания теперь прогнозирует выручку на уровне на уровне $1,5-2,2 млрд, а не $1,5-2,5 млрд, как ранее.

Moderna США
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