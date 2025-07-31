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X5 выплатила бывшему холдингу компенсацию за нераспределенные акции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) осуществило выплату компенсации своему бывшему нидерландскому холдингу X5 Retail Group за нераспределенные акции, говорится в сообщении компании.

Сумма компенсации не указывается.

Компания уточняет, что выплата была одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций.

Ранее X5 получала от экс-холдинга требование о выплате компенсации за нераспределенные акции, возникшие вследствие оферты X5 на распределение бумаг, в результате которой большая часть держателей бумаг нидерландской компании стали акционерами российского ПАО.

Российская X5 в конце сентября 2024 года завершила распределение GDR нидерландской компании на акции ПАО для держателей бумаг в иностранных и российских депозитариях. Количество нераспределенных ценных бумаг составляет примерно 10,22%, сообщала нидерландская компания.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.

X5 X5 Retail Group
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