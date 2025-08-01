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Strategy получила $14 млрд операционной прибыли во II кв. за счет роста биткойна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения Strategy Inc. , владеющий крупнейшими в мире резервами биткойнов, отчитался о многократном росте операционной прибыли во втором квартале за счет увеличения стоимости криптовалюты.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне составила $14,03 млрд, в годовом выражении увеличившись более чем в 80 раз.

Чистая прибыль составила $10 млрд, или $32,6 на акцию.

Strategy сообщила, что теперь ей принадлежит 628 791 биткойн. По текущему курсу это $72,3 млрд.

Для учета этих инвестиций компания использует показатель "биткойн на акцию" (Bitcoin per Share, BPS). Доходность по этому показателю с начала года достигла 25%. По итогам года показатель, как ожидается, составит 30%.

Компания ожидает по итогам текущего года зафиксировать операционную прибыль в размере $34 млрд и чистую прибыль в $24 млрд, исходя из прогноза стоимости биткойна на конец года в $150 тыс. В пятницу криптовалюта торгуется в районе $115 тыс.

Акции Strategy подорожали на 1,8% по итогам основной сессии в четверг, на дополнительных торгах они подешевели на 1,3%. Рыночная стоимость компании с начала года подскочила на 38,8%, до примерно $114 млрд.


Strategy биткойн
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