Strategy реализовала биткойны на $216 млн

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Strategy Inc. на прошлой неделе продал биткойны на общую сумму $216 млн, сообщила компания.

Это крупнейшая для компании продажа криптовалюты с момента начала формирования активов в 2020 году и всего лишь третья в целом за этот период, отмечают эксперты.

Strategy также сообщила, что в апреле-июне получила убыток от цифровых активов в размере $8,32 млрд.

Котировки акций Strategy упали на 4,5% в ходе предварительной сессии в понедельник. Капитализация компании с начала 2026 года рухнула почти на 34% (до $35,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился более чем на 11%.

Курс биткойна снизился в понедельник на 1,9% - до $61 532. В этом году криптовалюта подешевела на 30%.