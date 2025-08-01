Что произошло за день: пятница, 1 августа

Путин и Лукашенко встретились на Валааме, Росимущество стало владельцем 67% "Южуралзолота", Crew Dragon стартовал к МКС с космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко провели встречу на Валааме. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, а после молебна продолжили неформальное общение.

- Российская армия установила контроль над городом Часов Яр в ДНР несколько дней назад, есть попытки контратак со стороны ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин.

- Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в российскую армию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство утвердило порядок введения внешнего управления на негосударственных предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения.

- Россия в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота".

- Темпы роста цен на бензин на АЗС России остаются в пределах общего инфляционного фона и решений в акцизной политике, заявили в Минэнерго РФ.

- Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении 68 стран и ЕС, они вступят в силу 7 августа.

- Корабль Crew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа.