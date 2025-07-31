США заключили торговое соглашение с Пакистаном

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США и Пакистан в четверг договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает более низкие американские пошлины на экспорт пакистанских товаров, сообщило издание Dawn.

"Соглашение приведет к снижению "зеркальных" пошлин, в особенности на экспорт Пакистана в США", - процитировала газета заявление посольства Пакистана в Вашингтоне.

Официальных заявлений о том, сколько составит размер пошлин, не поступало. В апреле размер пошлин на товары Пакистана, которые планировали ввести США, составлял 29%.

В посольстве отметили, что договоренности позволят нарастить двустороннюю торговлю, привлечь инвестиции, расширить доступ на рынки, усилить сотрудничество в горнодобывающей отрасли, IT-сфере и в области криптовалют.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за его роль в заключении соглашении. Трамп накануне заявлял, что Вашингтон и Исламабад будут вместе работать над разработкой пакистанских нефтяных запасов. "Кто знает, может, однажды эту нефть будут продавать Индии!" - добавил Трамп.

По данным агентства Assosiated Press (AP), пока не известно, где именно будет проводиться разведка месторождений. Однако известно, что большая часть нефтяных запасов Пакистана находится в юго-западной провинции Белуджистан, где активны сепаратисты. Кроме того, нефть может залегать в южной части провинции Синд, на востоке провинции Пенджаб и на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сведениям AP, товарооборот США с Пакистаном в 2024 году оценивался в $7,3 млрд. Стоимость американских товаров, поставленных в Пакистан, составила $2,1 млрд, на 4,4% больше, чем в 2023 году. Экспорт из Пакистана в США достиг $5,1 млрд в 2024 году, на 4,9% больше по сравнению с 2023 годом.