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В Индии не считают отношения с США напряженными из-за пошлин

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В индийском МИД отрицают предположения, что в отношениях Индии с США существует напряженность после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на индийские товары в размере 25%, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Наше партнерство пережило несколько переходных периодов и вызовов. Мы по-прежнему сосредоточены на основной повестке в отношениях стран, и мы уверены, что связи будут продолжать развиваться", - передает агентство слова представителя МИД Рандхира Джайсвала.

Он отметил, что Индия и США поддерживают всеобъемлющее глобальное партнерство.

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В то же время Джайсвал заявил, что отношения Индии с Россией "стабильны и проверены временем".

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на индийский экспорт. Он добавил, что Индия "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за такую политику.

Позднее он заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле, а также каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели.

Накануне Трамп выступил с заявлением, что его не беспокоят отношения между Россией и Индией. "Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе утопить свои мертвые экономики, мне безразлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник передавало, что Индия рассчитывает на продолжение диалога с США по торговым вопросам. Индийские власти ожидают прибытие делегации американских переговорщиков 25 августа.

Индия США РФ
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